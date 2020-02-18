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  3. 18 Şubat 2020 23:40

Manisa'da 5.2 büyüklüğünde deprem !

Manisa'da AFAD verilerine göre 5.2 şiddetinde deprem meydana geldi. Depremin ardından 3.3, 3.5 ve 3.9 büyüklüğünde artçı sarsıntılar meydana geldi.

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