Manisa’da bir aileyi yok eden kaza anı güvenlik kamerasında
02 Temmuz 2019 19:20
Manisa’da bir aileyi yok eden kaza anı güvenlik kamerasında
Manisa’nın Turgutlu ilçesinde aynı aileden 4 kişinin hayatını kaybettiği kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Turgutlu ilçesine bağlı Avşar Mahallesinde sabah saatlerinde Cumali Yarıcı (32) yönetimindeki 45 KB 1212 plakalı otomobil yol kenarında park halindeki 42 GM 842 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın sonucu hurdaya dönen araçta Cumali Yarıcı, eşi Hicran Yarıcı (30)...