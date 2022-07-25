Anasayfa Video Galeriler Gündem Manisa'da ciğerlerimiz yandı! Çok sayıda ev küle döndü Manisa'da ciğerlerimiz yandı! Çok sayıda ev küle döndü 25 Temmuz 2022 Pazartesi Saat: 13:30 Manisa'nın Akhisar ilçesinde dün çıkan yangın, 13,5 saat sonra kontrol altına alındı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62de70cff3f44d4dd9482793" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Akılalmaz olay! Hırsız sandığı motosikletliye aracıyla böyle çarptı İki ailenin arazi kavgasında kan döküldü: 3 ölü, 1 yaralı Çöp evde kilitli bulunan çocuğun annesi ilk kez konuştu İstanbul'da 7/24 deprem ve tsunami nöbeti Elektrikli scooterlara 2 saatte ceza yağdı Yunanistan'daki yangın Türkiye sınırına ulaştı İstanbul'da sokak ortasında bir kadın tekbir getirilerek bıçaklandı! Tatilciler karanlıkta kaldı! Saatlerce süren elektrik kesintisi Yine Esenyurt, yine kadına şiddet! İstanbul'da kadına silahlı saldırı