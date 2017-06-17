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  3. 17 Haziran 2017 22:45

Manisada çok sayıda asker hastaneye kaldırıldı

Manisa 1. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığında yemek sonrası rahatsızlanan çok sayıda asker, besin zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

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Düzcede otomobil ormanlık alana uçtu: 2 ölü, 2 yaralı
Düzcede otomobil ormanlık alana uçtu: 2 ölü, 2 yaralı
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Hayvanlarını kurtarmak isterken kendisi de çamura battı
Hayvanlarını kurtarmak isterken kendisi de çamura battı
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Şehitler törenle memleketlerine uğurlandı
Şehitler törenle memleketlerine uğurlandı
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CHPnin Adalet Yürüyüşünün 3. günü tamamlandı
CHPnin Adalet Yürüyüşünün 3. günü tamamlandı
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Siirtte 6 terörist teslim oldu
Siirtte 6 terörist teslim oldu
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Böyle kapkaç görülmedi... Yer Çanakkale...
Böyle kapkaç görülmedi... Yer Çanakkale...