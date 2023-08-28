Anasayfa Video Galeriler Gündem Manisa'da dehşete düşüren kaza: 3 ölü Manisa'da dehşete düşüren kaza: 3 ölü 28 Ağustos 2023 Pazartesi Saat: 09:55 Güncelleme: 28 Ağustos 2023 Pazartesi 09:55 Manisa'da bir otomobil, yol kenarında seyir halindeki olan elektrikli bisiklete ve iki otomobile çarptı. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64ec44e75cbfab5f233a8203" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bu görüntüler Türkiye'den... Gökyüzünde gizemli görüntü! İYİ Parti'den İmamoğlu ve Yavaş için bir çıkış daha ''Dur'' ihtarına uymadı, polisi şehit ediyordu! Eskişehir’de korkutan patlama: 1 ölü Bodrum'da otelde silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var! ''Aldatıldım'' dehşeti! Öfkeli koca eşini ve bir kişiyi öldürdü Türkiye’nin ilk kadın akrobasi pilotunun şovu büyüledi Hasarlı bina yıkım sırasında çöktü Çünkü kira değil, barınma krizi! Görme engelli kadın sokağa atıldı