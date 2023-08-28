Manisa'da dehşete düşüren kaza: 3 ölü

Manisa'da bir otomobil, yol kenarında seyir halindeki olan elektrikli bisiklete ve iki otomobile çarptı. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti.

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