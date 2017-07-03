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  3. 03 Temmuz 2017 01:15

Manisada huzurevinde yangın paniği

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde bulunan özel bir vakfa ait huzurevinde elektrik panosunun patlaması sonrası yangın paniği yaşanırken, huzurevinde kalan 59 yaşlıdan 8’i devlet hastanelerine kaldırıldı, 51’i ise otellere yerleştirildi.

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