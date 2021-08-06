Anasayfa Video Galeriler Gündem Manisa'da katliam gibi kaza: 9 ölü, 30 yaralı Manisa'da katliam gibi kaza: 9 ölü, 30 yaralı 06 Ağustos 2021 Cuma Saat: 08:05 Manisa'nın Soma ilçesinde TIR'ın otobüse çarpması sonucu meydana gelen kazada 9 kişi öldü, 30 kişi de yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/610cc31187051f4c1a6d1c23" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bir ilginç olay: Boşalan şehirde atıyla eczaneye gelip ilaç aradı Termik santralde hasar var mı? Bakan son durumu açıkladı Afetzedelere 250 bin liraya kadar kredi! Detaylar belli oldu Kadıköy Belediyesi'nden orman yangınlarıyla mücadeleye için 3. ekibini yola çıktı İtfaiyenin uyarılarını dinlemeyen vatandaş Şahan Gökbakar'ı isyan ettirdi Heybeliada'da 1 yıl önce yanan ormanın son hali görüntülendi Antalya'ya 1 günlük yağmur müjdesi Yangından sonra Termik Santral bölgesi böyle görüntülendi Aydın'da kundaklama iddiası ortalığı karıştırdı: Eli sopalı grup linç ediyordu