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Manisa'da katliam gibi kaza: 9 ölü, 30 yaralı

Manisa'nın Soma ilçesinde TIR'ın otobüse çarpması sonucu meydana gelen kazada 9 kişi öldü, 30 kişi de yaralandı.

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