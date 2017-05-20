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  3. 20 Mayıs 2017 07:45

Manisada korkunç cinayet! Boğazı kesilmiş erkek cesedi bulundu

Manisa’nın Kula ilçesinde yol kenarında boğazı kesilmiş erkek cesedi bulundu.

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Şişlide 19 Mayıs coşkusu
Şişlide 19 Mayıs coşkusu
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Otomobil 25 metrelik uçuruma yuvarlandı: 1 yaralı
Otomobil 25 metrelik uçuruma yuvarlandı: 1 yaralı
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Trumpın ilk yurt dışı ziyareti Suudi Arabistana
Trumpın ilk yurt dışı ziyareti Suudi Arabistana
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Kitabı yırtıldı diye Türkiyeyi ağlatan kız Gaziantepli çıktı
Kitabı yırtıldı diye Türkiyeyi ağlatan kız Gaziantepli çıktı
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Sivasta şiddetli yağış
Sivasta şiddetli yağış
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Mardin kızıla büründü
Mardin kızıla büründü