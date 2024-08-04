Anasayfa Video Galeriler Gündem Manisa'da orman yangını çıktı Manisa'da orman yangını çıktı 04 Ağustos 2024 Pazar Saat: 17:01 Güncelleme: 04 Ağustos 2024 Pazar 17:01 Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Hacıhıdır Mahallesi yakınlarında başlayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66af89d3c2083ead290f8a13" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Elektrik hattı kazısında tarihi keşif Off-road tutkunları araçlarıyla uçurumdan yuvarlandı Türkiye'nin 4 büyüklerini buluşturan forması depremzedeler için açık artırmada CHP'li milletvekili Melih Meriç'in mitinginde silahlı saldırı paniği CHP'li milletvekili Melih Meriç'in mitinginde silahlı saldırı paniği Konya'da faciadan dönüldü: Aynı nokta ikinci kez çöktü 8 terörist daha etkisiz hale getirildi TRT Spor'da canlı yayında bir olimpiyat ayıbı daha Tarihçiler bu noktaya Dünyanın Göbeği diyor... İşte Türkiye'nin gizli zenginliği