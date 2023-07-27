Anasayfa Video Galeriler Gündem Manisa'da orman yangını Manisa'da orman yangını 27 Temmuz 2023 Perşembe Saat: 13:40 Güncelleme: 27 Temmuz 2023 Perşembe 13:40 Manisa'nın Alaşehir ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına 3 uçak, 7 helikopter ile havadan müdahale ediliyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64c2499c467dc842d627a343" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bakan açıkladı: Boş evlerin kiraya verilmesi için teşvik geliyor! Simge Sağın sahnede gözyaşları içinde kaldı Kadınlar sokak ortasında birbirine girdi, erkekler ayıramadı 9 saat süren orman yangınından geriye bu kaldı Araç taşıyan dev gemide yangın! 2 gündür söndürülemedi Yangındaki ölüm kalım mücadelesi kamerada Otoyolda eli silahlı çıplak dehşeti! Araçlara ateş açtı Sürücülerin kavgasında yumruklar konuştu Kadınların ''Sapık var'' çığlıklarına koştular! Suriyeli tacizciye meydan dayağı