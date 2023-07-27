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Manisa'da orman yangını

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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına 3 uçak, 7 helikopter ile havadan müdahale ediliyor.

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