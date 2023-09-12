Anasayfa Video Galeriler Gündem Manisa'da orman yangını Manisa'da orman yangını 12 Eylül 2023 Salı Saat: 15:05 Güncelleme: 12 Eylül 2023 Salı 15:05 Manisa'nın Soma ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6500540bc8a3226aa92ab6f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da yine ev sahibi-kiracı kavgası cinayeti! Erdoğan'dan 12 Eylül'ün yıl dönümünde yeni anayasa çağrısı İstanbulluların yıllardır beklediği Sabiha Gökçen müjdesi geldi Türkiye'nin cennetini dipten saran ölüm tuzakları su üstüne çıkarıldı Deprem gibi! Trabzon'da heyelan paniği kamerada! Mezarlıkta tüyleri diken diken eden skandal görüntüler Kim Milyoner Olmak İster'in şampiyonu Rabia'ya bir müjdeli haber daha 167 yolculu yolcu uçağı tarlaya acil iniş yaptı 4 terörist daha öldürüldü