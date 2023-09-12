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Manisa'da orman yangını

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Manisa'nın Soma ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

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