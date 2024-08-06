  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Manisa'da orman yangını

Manisa'da orman yangını

Güncelleme:

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler alevlere karadan ve havadan müdahale ediyor.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Sezonun ilk mahsulü 600 liradan satıldı
Sezonun ilk mahsulü 600 liradan satıldı
Lionel Messi'nin lüks malikanesinde şok görüntüler
Lionel Messi'nin lüks malikanesinde şok görüntüler
Kiralık ve satılık konutta yeni dönem başlıyor: ''Kiralarda düşüş olacak''
Kiralık ve satılık konutta yeni dönem başlıyor: ''Kiralarda düşüş olacak''
İstanbul Havalimanı'nda çok sayıda papağan ele geçirildi
İstanbul Havalimanı'nda çok sayıda papağan ele geçirildi
Konteyner kentte korku dolu anlar
Konteyner kentte korku dolu anlar
Kahramanmaraş'ta orman yangını
Kahramanmaraş'ta orman yangını
Ankara'da patlama: 1 kişi hayatını kaybetti
Ankara'da patlama: 1 kişi hayatını kaybetti
Bakan'dan Instagram'a erişim engeli için yeni açıklama
Bakan'dan Instagram'a erişim engeli için yeni açıklama
Sudan sebep katliam: Baba, oğlu ve torunu öldürüldü
Sudan sebep katliam: Baba, oğlu ve torunu öldürüldü