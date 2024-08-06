Anasayfa Video Galeriler Gündem Manisa'da orman yangını Manisa'da orman yangını 06 Ağustos 2024 Salı Saat: 18:51 Güncelleme: 06 Ağustos 2024 Salı 18:51 Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler alevlere karadan ve havadan müdahale ediyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66b24692a5de50f25303cc43" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Sezonun ilk mahsulü 600 liradan satıldı Lionel Messi'nin lüks malikanesinde şok görüntüler Kiralık ve satılık konutta yeni dönem başlıyor: ''Kiralarda düşüş olacak'' İstanbul Havalimanı'nda çok sayıda papağan ele geçirildi Konteyner kentte korku dolu anlar Kahramanmaraş'ta orman yangını Ankara'da patlama: 1 kişi hayatını kaybetti Bakan'dan Instagram'a erişim engeli için yeni açıklama Sudan sebep katliam: Baba, oğlu ve torunu öldürüldü