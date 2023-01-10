Manisa'da petrol heyecanı! Su arayan çiftçi buldu

Manisa'nın Salihli ilçesinde üzüm bağı için su arayan bir çiftçi, petrol benzeri bir sıvıya rastladı.

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