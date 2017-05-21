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  3. 21 Mayıs 2017 01:15

Manisada sokak köpeğine işkence

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde 3 genç önce gezdirdikleri pitbull cinsi köpekleri sokak köpeğine saldırttı ardından da köpeği bıçakladı. Yaralanan sokak köpeği Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı hayvan barınağında tedavi altına alındı.

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