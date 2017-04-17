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  3. 17 Nisan 2017 19:20

Manisada trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

Manisa’da 4 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı. Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan İzmir-İstanbul karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu.

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