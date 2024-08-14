Manisa'da üzüm işleme tesisinde korkutan yangın

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir üzüm işleme tesisinde, nedeni henüz bilinmeyen bir yangın meydana geldi.

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