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Manisa'da üzüm işleme tesisinde korkutan yangın

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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir üzüm işleme tesisinde, nedeni henüz bilinmeyen bir yangın meydana geldi.

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