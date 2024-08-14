Anasayfa Video Galeriler Gündem Manisa'da üzüm işleme tesisinde korkutan yangın Manisa'da üzüm işleme tesisinde korkutan yangın 14 Ağustos 2024 Çarşamba Saat: 18:56 Güncelleme: 14 Ağustos 2024 Çarşamba 18:56 Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir üzüm işleme tesisinde, nedeni henüz bilinmeyen bir yangın meydana geldi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66bcd3c6086d3e277a0fbde3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Sel sularından kurtulmaya çalıştığı son anları kameraya yansımıştı hayatı belgesel oldu Fabrikada büyük patlama: Korkunç anlar kamerada Türk tarihinin en önemli hikayelerinden Vaveyla belgesel oldu Bozcada'da yangın... Adadan alevler yükseliyor İstanbul'da yangın paniği; alevler bir anda büyüdü Burası Amerika'daki Büyük Kanyon değil, Siirt... Antalya'da korkunç olay: Koydaki mağarada ölüme terk etmişler İmam Hatip Müdürü: ''Başı açık istemiyorum'' İstanbul'da dehşet: Araç sürücüsü tartıştığı motosikletlinin üzerinden arabayla geçti