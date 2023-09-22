Anasayfa Video Galeriler Gündem Manisa'de 2 bin 500 yıllık tarihi keşif Manisa'de 2 bin 500 yıllık tarihi keşif 22 Eylül 2023 Cuma Saat: 11:10 Güncelleme: 22 Eylül 2023 Cuma 11:10 Manisa, 2 bin 700 yıllık geçmişe dayanan Aigai Antik Kenti'nde devam eden kazılarda en yenisi 1800 yıllık, en eskisi 2 bin 500 yıllık yüzlerce kandil bulundu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/650d4bf0ff387204727c0f73" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Sendika yöneticisinden skandal ifadeler: ''EYT'linin g.tü başı oynuyor'' Hatay’da kalıcı konutların son hali görüntülendi Hudutsuz Sevda dizisinde tecavüz sahnesine tepki yağıyor Nevşehir'de büyük yangın! Hava balonları ile havaya yükseldi Dev bina kağıt gibi dümdüz oldu Akşener'e İmamoğlu ve Yavaş sorusu: ''Blöf mü yapıyorsunuz?'' Bir ilimiz bu el ilanını konuşuyor: ''Bu 2 köpeği görürseniz...'' Karabağ'da artık Azerbaycan bayrağı dalgalanıyor MİT'ten nokta operasyon! PKK'nın kritik ismi etkisiz hale getirildi