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Manisa'de 2 bin 500 yıllık tarihi keşif

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Manisa, 2 bin 700 yıllık geçmişe dayanan Aigai Antik Kenti'nde devam eden kazılarda en yenisi 1800 yıllık, en eskisi 2 bin 500 yıllık yüzlerce kandil bulundu.

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