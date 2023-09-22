Manisa'de 2 bin 500 yıllık tarihi keşif

Manisa, 2 bin 700 yıllık geçmişe dayanan Aigai Antik Kenti'nde devam eden kazılarda en yenisi 1800 yıllık, en eskisi 2 bin 500 yıllık yüzlerce kandil bulundu.

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