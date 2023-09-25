Anasayfa Video Galeriler Gündem Mansur yavaş bastırdı, halk kazandı, Ankara kazandı Mansur yavaş bastırdı, halk kazandı, Ankara kazandı 25 Eylül 2023 Pazartesi Saat: 21:50 Ankara'daki özel halk otobüslerinde ücretsiz biniş kartlarına ilişkin tartışmalarında kazanan Mansur Yavaş ve Ankaralılar oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6511d66c85460944a2263f83" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Taksim saldırısı davasında tahliye kararı Marmaray'da ''LGBT'' krizi! TCDD suç duyurusunda bulundu Cumhurbaşkanı Erdoğan Nahçıvan'da böyle karşılandı Erbakan AK Parti'ye meydan okudu: ''Başvuru yağıyor!'' Sürücüler dikkat! TEM'de 1.5 ay sürecek çalışma başlıyor İstanbul'da takside 10 km için 900 TL'lik ücret kavgası Eski Baro Başkanı’na saldırı İş merkezinde asansör düştü: Yaralılar var Duruşma öncesi ortalık kan gölüne döndü: 1 ölü, 3 yaralı