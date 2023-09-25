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Mansur yavaş bastırdı, halk kazandı, Ankara kazandı

Ankara'daki özel halk otobüslerinde ücretsiz biniş kartlarına ilişkin tartışmalarında kazanan Mansur Yavaş ve Ankaralılar oldu.

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