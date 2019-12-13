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  3. 13 Aralık 2019 23:05

Mansur Yavaş: ''Benim önceliğim dinozor değil halk''

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Melih Gökçek döneminde milyonlarca liranın ölü yatırım olduğunu ve önceliğinin dinozor değil halk olduğunu belirtti.

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Mansur Yavaş: ''Benim önceliğim dinozor değil halk''
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