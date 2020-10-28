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  3. 28 Ekim 2020 09:15

Mansur Yavaş bir sözünü daha tuttu

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş daha önce çalışan annelere sözü verilen gündüz çocuk bakımevinin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda hizmete açılacağını duyurdu.

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