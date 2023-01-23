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Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, park temel atma törenine katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığını desteklediğini resmen açıkladı.

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