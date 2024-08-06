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  4. Mansur Yavaş Cumhurbaşkanlığı adaylığı için şartını açıkladı

Mansur Yavaş Cumhurbaşkanlığı adaylığı için şartını açıkladı

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yaptığı açıklamada partisinin aday göstermesi durumunda aday olacağını söyledi.

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