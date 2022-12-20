Anasayfa Video Galeriler Gündem Mansur Yavaş duyurdu: Ankara'da çocuklara aylık 330 TL'lik Kantin Desteği başlıyor Mansur Yavaş duyurdu: Ankara'da çocuklara aylık 330 TL'lik Kantin Desteği başlıyor 20 Aralık 2022 Salı Saat: 16:55 Güncelleme: 20 Aralık 2022 Salı 16:55 Eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması amacıyla her gün yeni bir projeye imza atan Ankara Büyükşehir Belediyesi, sosyal yardım alan ailelerin çocuklarına kantin desteğinde bulunacak. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63a1bec92b596f31f47fb3a3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Rusya'da doğalgaz boru hattında patlama Asgari ücret toplantısı sona erdi! Türk-İş son teklifini açıkladı İmamoğlu'nun katıldığı CHP Grup Toplantısı'nda Kılıçdaroğlu'ndan olay sözler Uzungöl beyaz gelinliğini giydi! Kartpostallık görüntüler Buraya kış uğramıyor! Aralık ayında sahiller doldu Kasiyere ''Başın niye açık'' diyen Fas uyruklu şahıs marketten kovuldu İstanbul'da tramvay raydan çıktı: Yaralılar var! İstanbul'da dehşet! Çocuklarıyla birlikte intihar etti O Türkiye’nin en şansız geyiği! Böyle görüntülendi