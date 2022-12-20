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  4. Mansur Yavaş duyurdu: Ankara'da çocuklara aylık 330 TL'lik Kantin Desteği başlıyor

Mansur Yavaş duyurdu: Ankara'da çocuklara aylık 330 TL'lik Kantin Desteği başlıyor

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Eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması amacıyla her gün yeni bir projeye imza atan Ankara Büyükşehir Belediyesi, sosyal yardım alan ailelerin çocuklarına kantin desteğinde bulunacak.

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