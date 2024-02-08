Mansur Yavaş: ''Emekli maaşı asgari ücret seviyesinde olmalıydı''

Mansur Yavaş, Türkiye Emekliler Derneği'ni ziyaret ederek dernek üyeleriyle bir araya geldi. Sosyal desteklerin önemine vurgu yapan Yavaş, "İhtiyacı olan herkese desteğimiz devam edecek" dedi.

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