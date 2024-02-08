Anasayfa Video Galeriler Gündem Mansur Yavaş: ''Emekli maaşı asgari ücret seviyesinde olmalıydı'' Mansur Yavaş: ''Emekli maaşı asgari ücret seviyesinde olmalıydı'' 08 Şubat 2024 Perşembe Saat: 21:20 Güncelleme: 08 Şubat 2024 Perşembe 21:20 Mansur Yavaş, Türkiye Emekliler Derneği'ni ziyaret ederek dernek üyeleriyle bir araya geldi. Sosyal desteklerin önemine vurgu yapan Yavaş, "İhtiyacı olan herkese desteğimiz devam edecek" dedi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65c51b827db392c3730dcc43" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Site bahçesinde 2 top mermisi bulundu Murat Kurum İstanbul'daki 10 temel projesini anlattı Ekrem İmamoğlu'nun yeni seçim şarkısı belli oldu İstanbul’da tacizle suçlanan taksici isyan etti Yine bir eski vahşeti: Cezaevinden çıkıp eski eşini otelde katletti 2.5 milyar TL'lik vurgun iddiasında emekli tuğgenerale gözaltı TCMB'nin yeni başkanı yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı AYM Başkanı'ndan Erdoğan'ın önünde dikkat çeken ifadeler Elmadan kurt değil bakın ne çıktı! Polis de şoke oldu