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Mansur Yavaş fotoğrafının asılmasını neden yasakladı?

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, katıldığı bir televizyon programında belediyede fotoğrafının asılmasını neden yasakladığını açıkladı.

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