Mansur Yavaş, gençlere seslendi: ''Birlikte başaracağız!''

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, gençlere seslendi. Yavaş, "Gençlerimiz için en büyük dileğimiz, özgür ve iyi bir gelecek. Bunu birlikte başaracağız" dedi.

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