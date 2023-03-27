Anasayfa Video Galeriler Gündem Mansur Yavaş, gençlere seslendi: ''Birlikte başaracağız!'' Mansur Yavaş, gençlere seslendi: ''Birlikte başaracağız!'' 27 Mart 2023 Pazartesi Saat: 14:20 Güncelleme: 27 Mart 2023 Pazartesi 14:20 Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, gençlere seslendi. Yavaş, "Gençlerimiz için en büyük dileğimiz, özgür ve iyi bir gelecek. Bunu birlikte başaracağız" dedi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64217bf7addf8536c0019507" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'un burnunun dibindeki dev barajdan geriye bu kaldı Tasmasız köpek dehşetinde, köpeğin sahibinin hapsi istendi Korkunç kaza kamerada: Araçtan fırlayan tekerlek, diğer araca takla attırdı Kızılcık Şerbeti bu sefer de ateşli öpüşme sahnesiyle gündemde Fiyatını gören ''altın ya da dolar alacağıma onu alsaydım'' diyor Bodrum'da zabıtadan beyaz kum dökümüne müdahale Cezaevinden çıktı; iftar sofrasında dehşet saçtı! Emlakta dolandırıcıların yeni numarası bu oldu! Sakın kanmayın Deprem yıkamadı, dağdan kopan kayalar yıktı