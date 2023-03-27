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Mansur Yavaş, gençlere seslendi: ''Birlikte başaracağız!''

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, gençlere seslendi. Yavaş, "Gençlerimiz için en büyük dileğimiz, özgür ve iyi bir gelecek. Bunu birlikte başaracağız" dedi.

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