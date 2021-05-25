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Mansur Yavaş: ''Hakkımı helal etmiyorum''

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Mayıs Ayı Belediye Meclis toplantısında sunum yaptı. Yavaş, sosyal medyada kendisine yönelik hakaretlere “Ramazan ayında orucunuzu böyle bozdunuz. Hakkımı helal etmiyorum” dedi.

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