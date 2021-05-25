Anasayfa Video Galeriler Gündem Mansur Yavaş: ''Hakkımı helal etmiyorum'' Mansur Yavaş: ''Hakkımı helal etmiyorum'' 25 Mayıs 2021 Salı Saat: 07:55 Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Mayıs Ayı Belediye Meclis toplantısında sunum yaptı. Yavaş, sosyal medyada kendisine yönelik hakaretlere “Ramazan ayında orucunuzu böyle bozdunuz. Hakkımı helal etmiyorum” dedi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60ac834a71e9fc0863090ad3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Soylu: ''Sedat Peker bir kıza tecavüz etmiş'' Giresun'da faciadan dönüldü 43 ilin geçiş noktasında trafik durdu Çekirgeler çiftçinin kabusu oldu ''Tayyip Erdoğan giderse Suriye gibi olacağız'' Hacamat yaptırmak istedi, anüsüne çay bardağı kaçtı Yine Taksim yine çıplak turist: Gözaltına alınmamak için soyundu Yine İstanbul yine çıplak turist: Gözaltına alınmamak için soyundu Esnafa hibe desteği başvuruları başlıyor: Başvurular nasıl yapılacak?