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  3. 09 Mayıs 2020 16:20

Mansur Yavaş isyan etti: ''Bu ipe un sermektir!'

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Tatlar Arıtma Tesisi ile 13 ilçedeki eskiyen su borularının yenilenmesi için kredi talebi AK Parti ve MHP oyları ile reddedildi. Yavaş bu duruma "Bu ipe un sermektir" diyerek tepki gösterdi.

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