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  3. 08 Mayıs 2020 18:00

Mansur Yavaş isyan etti- Bunun bir sorumluluğu olacak elbette

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Mansur Yavaş isyan etti: ''Ankara halkı gereken cevabı verecektir''
Mansur Yavaş isyan etti: ''Ankara halkı gereken cevabı verecektir''
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Eşini bıçaklayıp cezaevine giren baba, tahliye olunca oğlunu öldürdü
Eşini bıçaklayıp cezaevine giren baba, tahliye olunca oğlunu öldürdü
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Hong Kong meclisi savaş alanına döndü!
Hong Kong meclisi savaş alanına döndü!
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Bakanı Varank canlı yayında açıkladı: Aşı çalışmaları ne durumda?
Bakanı Varank canlı yayında açıkladı: Aşı çalışmaları ne durumda?
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Eşini ve çocuklarını bırakıp sevgilisine kaçan Dilek Yazgan'a büyük şok
Eşini ve çocuklarını bırakıp sevgilisine kaçan Dilek Yazgan'a büyük şok
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İftar yemeğinde elinde içki bardağıyla görüntülendi
İftar yemeğinde elinde içki bardağıyla görüntülendi
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