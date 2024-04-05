Anasayfa Video Galeriler Gündem Mansur Yavaş konuşurken belediyeye ''T.C.'' tabelası asıldı Mansur Yavaş konuşurken belediyeye ''T.C.'' tabelası asıldı 05 Nisan 2024 Cuma Saat: 23:25 Ankara’da bu kez Mamak Belediyesi devir teslim töreninde Mansur Yavaş’ın kürsüye çıktığı anda, ''T.C.'' tabelası belediye binasına yeniden takıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66105e4f12d7f5a4e9006c73" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Şanlıurfa’da otogarda silahlı kavga: 1 ölü, 10 yaralı Muhtar olamadı ama fenomen oldu: Sağlık Bakanına şiir yazan çoban aday akrabalarına sitem etti Mansur Yavaş'ın ikinci dönemi coşkuyla başladı İstanbul'da korkutan yangın! Binaları alevler sardı İstanbul Havalimanı tıklım tıklım doldu Çıplak görüntülü şantajla tehdit edilen yalancı tanık her şeyi itiraf etti Erdoğan'ın ilk rakibi belli oldu! İstanbul'da yine trafik magandası şiddeti kamerada Kiraya yüzde 25 zam zam cinayeti: Ev sahibini öldürdü