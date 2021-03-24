Anasayfa Video Galeriler Gündem Mansur Yavaş: ''Makam araçlarını sattım, belediyeye minibüsle gidiyorum'' Mansur Yavaş: ''Makam araçlarını sattım, belediyeye minibüsle gidiyorum'' 24 Mart 2021 Çarşamba Saat: 23:30 Haber Global'de yayımlanan ve Candaş Tolga Işık'ın sunduğu Az Önce Konuştum programının bu haftaki konuğu Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/605ba16de0950e58cf697f63" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Genç kızların tekme tokat kavgası kamerada! Mansur Yavaş fotoğrafının asılmasını neden yasakladı? Gözaltına alınan tacizci polisi tehdit etti! Denize düşen 15 yaşındaki kızı bekçi kurtardı Otomobilin ne günahı vardı ? Doğan doğan olalı böyle dayak yemedi! Yeraltından gelen sesler mahalleliyi ayağa kaldırdı PKK'ya ağır darbe! 21 terörist öldürüldü AK Parti'nin kurultayına bu tartışma damgasını vurdu! Konya'da yol çöktü, görenler inanamadı!