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  4. Mansur Yavaş: ''Makam araçlarını sattım, belediyeye minibüsle gidiyorum''

Mansur Yavaş: ''Makam araçlarını sattım, belediyeye minibüsle gidiyorum''

Haber Global'de yayımlanan ve Candaş Tolga Işık'ın sunduğu Az Önce Konuştum programının bu haftaki konuğu Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş oldu.

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