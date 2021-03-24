Mansur Yavaş: ''Makam araçlarını sattım, belediyeye minibüsle gidiyorum''

Haber Global'de yayımlanan ve Candaş Tolga Işık'ın sunduğu Az Önce Konuştum programının bu haftaki konuğu Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş oldu.

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