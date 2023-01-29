Anasayfa Video Galeriler Gündem Mansur Yavaş müjdeyi verdi: ABB ucuz et satacak! Mansur Yavaş müjdeyi verdi: ABB ucuz et satacak! 29 Ocak 2023 Pazar Saat: 22:20 Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da projeyi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. ABB ucuz et satacak. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63d6c6fb0b16b14a3f440fe3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İmamoğlu, Erdoğan’ı taklidini yaparak eleştirdi Antalya yolu karlar altında! kar kalınlığı 20 santime ulaştı Sokak karavan parkına döndü; mahalleli isyan etti! İstanbul'da kar yağışı devam ediyor Cemal Enginyurt Paris'ten paylaştı! Erdoğan'a ''kuyruk'' göndermesi İşe alınmayan kadının iğrenç intikamı kamerada Köpekten kaçarken yola atlayan çocuğun feci ölümü Gözaltındaki annesine getirdiği köfte ekmekten eroin çıktı HaberTürk canlı yayınında yine o ''garip'' ses!