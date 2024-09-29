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  4. Mansur Yavaş, o mesajını ifşa etti: Okul müdürlerine ''okulu temizlemeyin'' talimatı

Mansur Yavaş, o mesajını ifşa etti: Okul müdürlerine ''okulu temizlemeyin'' talimatı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş okul müdürlerine "okulda temizliği bırakın" talimatının yer aldığı mesajlar gönderildiğini öne sürerek o mesajlardan birini kameralar önünde ifşa etti.

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