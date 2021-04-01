Anasayfa Video Galeriler Gündem Mansur Yavaş: Örnek olayım diye 2012 model minibüse biniyorum Mansur Yavaş: Örnek olayım diye 2012 model minibüse biniyorum 01 Nisan 2021 Perşembe Saat: 22:50 Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Teke Tek" programında Fatih Altaylı'nın sorularına cevap verdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6066241d69d39658ad11f2e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kürşat Ayvatoğlu kokaine neden 'pudra şekeri' dediğini açıkladı! CHP Gençlik Kolları'ndan AK Parti'nin 1 Nisan videosuna cevap Özgür Özel'den ''Pişman ederim'' diyen Şentop'a cevap Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ''1 Nisan'' paylaşımı Kılıçlı, pompalı tüfekli kavgayı terlikle ayırmaya çalıştı Kadıköy'deki Boğaziçi eylemine polis müdahalesi İlk Cumhurbaşkanı adayı belli oldu İstanbul'da camiden müzik yayını skandalı TEM'de zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var!