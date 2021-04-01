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  4. Mansur Yavaş: Örnek olayım diye 2012 model minibüse biniyorum

Mansur Yavaş: Örnek olayım diye 2012 model minibüse biniyorum

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Teke Tek" programında Fatih Altaylı'nın sorularına cevap verdi.

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