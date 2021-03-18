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Mansur Yavaş Twitch Türkiye rekorunu kırdı

Pqueen ve Mansur Yavaş Twitch Türkiye rekoru kırdı. İkilinin yaptığı canlı yayın, anlık olarak 362 bin kişi tarafından izlenerek, rekoru aştı.

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