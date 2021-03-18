Anasayfa Video Galeriler Gündem Mansur Yavaş Twitch Türkiye rekorunu kırdı Mansur Yavaş Twitch Türkiye rekorunu kırdı 18 Mart 2021 Perşembe Saat: 00:25 Pqueen ve Mansur Yavaş Twitch Türkiye rekoru kırdı. İkilinin yaptığı canlı yayın, anlık olarak 362 bin kişi tarafından izlenerek, rekoru aştı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/605273cf3ab1c432054908b7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yüksek riskli Antalya’da pes dedirten görüntü - İhlas Haber Ajansı ''Atam mezardan kalksa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı alnından öper'' Öğrenci yurdunda yangın KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: ''Çanakkale geçilmez, KKTC’den vazgeçilemez'' Mide bulandıran canlı yayın kazası! İş bulma bahanesiyle getirdiği kadınları fuhuşa zorladı! Esra Erol'u çılgına çeviren olay: Karımı sevgilisinden kurtarın Samsun'da korkunç kaza: Genç kız hayatını kaybetti Samsun'da dehşete düşüren kaza