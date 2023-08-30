Anasayfa Video Galeriler Gündem Mansur Yavaş yeniden aday olduğunu açıkladı Mansur Yavaş yeniden aday olduğunu açıkladı 30 Ağustos 2023 Çarşamba Saat: 21:25 Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Mart 2024 seçimlerinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na bir kez daha aday olduğunu açıkladı Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64ef8993774941605536a113" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı hizmete açıldı Tam 591 yıllık... Sahibinden ''kurumsala kiralık'' medrese! Mal sahibi ile kiracı birbirine girdi olan müşterilere oldu İstiklal Caddesi'ne bin 200 Türk bayrağı Depremin yıkamadığı köprüden yüzbinlerce araç geçti Polis çevirmesinde kadın sürücüden pes dedirten tehdit Türkiye bu kediyi konuşuyor: İzlediğiniz tüm komik kedi videolarını unutturdu 68 yıl önce yapılan tabelayı gören dönüp bir daha bakıyor Türkiye'nin aradığı petrol bakın nereden çıktı