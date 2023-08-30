Mansur Yavaş yeniden aday olduğunu açıkladı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Mart 2024 seçimlerinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na bir kez daha aday olduğunu açıkladı

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