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Mansur Yavaş yeniden aday olduğunu açıkladı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Mart 2024 seçimlerinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na bir kez daha aday olduğunu açıkladı

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