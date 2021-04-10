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Mansur Yavaş yıkım bölgesinde

Ankara Kurtuluş Mahallesi'nde dün gece temelinde kayma yaşanan binanın yıkımı sırasında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da alanı ziyaret ederek çalışmaları yakından izledi.

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