Anasayfa Video Galeriler Gündem Mansur Yavaş yıkım bölgesinde Mansur Yavaş yıkım bölgesinde 10 Nisan 2021 Cumartesi Saat: 20:35 Ankara Kurtuluş Mahallesi'nde dün gece temelinde kayma yaşanan binanın yıkımı sırasında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da alanı ziyaret ederek çalışmaları yakından izledi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6071e1f271ba142cb86138a3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 16 terörist böyle öldürüldü! Görüntüler ortaya çıktı İstanbul'da 5 katlı binada yangın: Yaralılar var Erdoğan-Zelenskiy görüşmesi başladı Burnunda çıkan siğil hayatını kabusa çevirdi Müjde Ar'ın kardeşi Mehtap Ar hayatını kaybetti Vatandaşa ücretsiz patates, soğan ve çeltik dağıtılacak Çukur dizisinde bir ayrılık daha Tur otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var! Tunceli kırsalı Eren-7 operasyonuyla temizleniyor