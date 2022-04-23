Anasayfa Video Galeriler Gündem Mansur Yavaş'ın çok özel ''23 Nisan'' konuğu Mansur Yavaş'ın çok özel ''23 Nisan'' konuğu 23 Nisan 2022 Cumartesi Saat: 12:40 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın makamına oturan Esila, bütün personelin güne şiirle başlamasını istedi. Mansur Yavaş da bu talebi kabul etti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6263c9a77f33b031fa2ef2a3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İmamoğlu'nun 23 Nisan'da koltuğunu devrettiği çocuktan ''sempatik'' ceza önerisi Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın tepkili 23 Nisan mesajı gündem oldu 6'ncı kattan düşen çocuğun hayatını bacağı ile kurtardı 23 Nisan'da Anıtkabir'de Erdoğan yine yoktu İstanbul'da trafikte maganda dehşeti İstanbul'da ''çıplak vatandaş'' paniği Dünyanın en büyük bayrak figürlü balonu Kapadokya'da havalandı Şimdi de kar payı dolandırıcılığı ! Mağdurları 80 milyon TL dolandırdılar Bosna Hersek’te 5.7 büyüklüğünde deprem