Mansur Yavaş'ın çok özel ''23 Nisan'' konuğu

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın makamına oturan Esila, bütün personelin güne şiirle başlamasını istedi. Mansur Yavaş da bu talebi kabul etti.

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