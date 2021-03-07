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Mansur Yavaş'tan 8 Mart paylaşımı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

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