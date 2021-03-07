Anasayfa Video Galeriler Gündem Mansur Yavaş'tan 8 Mart paylaşımı Mansur Yavaş'tan 8 Mart paylaşımı 07 Mart 2021 Pazar Saat: 21:45 Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60451f448a76de400d624bd3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kılıçdaroğlu KYK borçlularına ''seçim müjdesi'' verdi Diyarbakır'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 4 yaralı Bomba iddia: Berat Albayrak, Babacan'ın ekibiyle görüştü Dikkat! Bu ürünler kısır yapıyor! Aralarında bebek ürünleri bile var Milyonluk otomobiliyle şov yaparken refüje çıktı Çelik yelek giyip, uzun namlulu silahlarla taradılar! Bunu da gördük! Böyle şeker mi olur? Sokak köpeğini hedef tahtasına çevirmişler! Çiçek satarak kızını Oxford'da okutuyor