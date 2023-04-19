Mansur Yavaş'tan AK Parti'ye Osman Öcalan resti: ''Yedek kuvvetleri bekliyoruz''
Mansur Yavaş'tan AK Parti'ye Osman Öcalan resti: ''Yedek kuvvetleri bekliyoruz''
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Antalya'da konuşan ABB Başkanı Mansur Yavaş, 2019 yılında iptal edilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini hatırlatarak "Baktı seçim kazanılmayacak; yedek kuvvetlerini sahaya sürdüler. Osman Öcalan ve İmralı'dan gelen mektup. Bunu niye söylüyorum; şimdi seçimlere giriyoruz, yine aynı suçlamalarla başbaşayız. Bekliyoruz yedek kuvvetleri. Bu sefer televizyona kim çıkacak; bu sefer...