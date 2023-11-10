Anasayfa Video Galeriler Gündem Mansur Yavaş’tan Andımız'la 10 Kasım anması Mansur Yavaş’tan Andımız'la 10 Kasım anması 10 Kasım 2023 Cuma Saat: 08:35 Güncelleme: 10 Kasım 2023 Cuma 08:35 Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, 10 Kasım nedeniyle “Andımız”ın yer aldığı bir video yayınladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/654dc118c20b42462e46dd53" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Saat 9'u 5 geçe metroda Ata'ya saygı duruşu Dolmabahçe'de 10 Kasım töreni Gazze'ye en büyük yardım Türkiye'den! Gemi yola çıktı Ankara Emniyeti sildiği 15 Temmuz videosunu yeniden paylaştı 10 Kasım'da İBB’den ağlatan Atatürk videosu ABD üssüne saldırı! Ortalık cehenneme döndü Bir ''borç'' çatışması daha: 10 yaralı var! ''Dur'' ihtarına uymadı, polisi şehit ediyordu İstanbul'da zincirleme kaza: 9 araç birbirine girdi