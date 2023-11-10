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  4. Mansur Yavaş’tan Andımız'la 10 Kasım anması

Mansur Yavaş’tan Andımız'la 10 Kasım anması

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Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, 10 Kasım nedeniyle “Andımız”ın yer aldığı bir video yayınladı.

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