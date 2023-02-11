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  4. Mansur Yavaş'tan deprem bölgesinde ''salgın hastalık'' uyarısı

Mansur Yavaş'tan deprem bölgesinde ''salgın hastalık'' uyarısı

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında salgın riskine karşı uyarıda bulundu.

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