Anasayfa Video Galeriler Gündem Mansur Yavaş'tan deprem bölgesinde ''salgın hastalık'' uyarısı Mansur Yavaş'tan deprem bölgesinde ''salgın hastalık'' uyarısı 11 Şubat 2023 Cumartesi Saat: 15:45 Güncelleme: 11 Şubat 2023 Cumartesi 15:45 Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında salgın riskine karşı uyarıda bulundu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63e78de5187666077d1c4f13" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Enkaz kurtarma ekibinin üstüne çöktü! Türkiye-Ermenistan sınırı 35 yıl sonra yardım için açıldı Özdağ: ''Ben niye özür dileyeyim? Kendisi özür dilesin'' '''580 aile gelecek diye 500-600 milyon para harcanmaz'' Deprem bölgesinden kaçış izdihamı kamerada 120 saat sonra enkazdan bir vatandaş daha kurtarıldı Asrın felaketinde 6'ncı gün... Zamanla yarış havadan görüntülendi 120'nci saatte kurtarıldı, ''öldüm sanıyorlar, cenazemi bile kaldırmışlar'' dedi Depremden sonra korkutan görüntü: Dağ yanardağ gibi yanıyor