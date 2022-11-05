Anasayfa Video Galeriler Gündem Mansur Yavaş'tan, ''Erdoğan'' sloganlarına olay yanıt! Mansur Yavaş'tan, ''Erdoğan'' sloganlarına olay yanıt! 05 Kasım 2022 Cumartesi Saat: 16:55 Dün akşam oynanan Ankaragücü - Kasımpaşa maçında tribünlerde bulunan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bazı taraftarlar tarafından yuhalandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63666b4a75fa1079c7400e33" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ünlü fenomen 4 erkeğin saldırısına uğradı: O anlar saniye saniye kamerada Görüntüler ilk kez paylaşıldı: İşte Togg'un üretim aşamaları Sosyal medyada tepki çeken görüntü: Küçük çocuğu sokak ortasında sopayla dövdü Sosyal medya alev aldı: Serenay Sarıkaya'dan mini etekli roman havası İzmir'deki depreme uykuda yakalan aile böyle uyandı: İşte o anlar... Bu araca dikkat: Herkes hız radarı sanıyor ama değil! 2.815 TL ceza kesiyor Bergüzar Korel doğum anlarını paylaştı TOGG'da verdiği tepkiler viral olmuştu! Fulya Öztürk sessizliğini bozdu Depreme canlı yayında yakalandılar! Panik anları kamerada