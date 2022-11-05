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  4. Mansur Yavaş'tan, ''Erdoğan'' sloganlarına olay yanıt!

Mansur Yavaş'tan, ''Erdoğan'' sloganlarına olay yanıt!

Dün akşam oynanan Ankaragücü - Kasımpaşa maçında tribünlerde bulunan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bazı taraftarlar tarafından yuhalandı.

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