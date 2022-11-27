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Mansur Yavaş'tan gençlere kahkaha attran teklif

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kendisiyle fotoğraf çektirmeye utanan gençlere yaklaşıp "Benimle fotoğraf çektirir misiniz" diye sorması sonrası kahkaha tufanı yaşandı.

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