Anasayfa Video Galeriler Gündem Mansur Yavaş'tan gençlere kahkaha attran teklif Mansur Yavaş'tan gençlere kahkaha attran teklif 27 Kasım 2022 Pazar Saat: 21:20 Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kendisiyle fotoğraf çektirmeye utanan gençlere yaklaşıp "Benimle fotoğraf çektirir misiniz" diye sorması sonrası kahkaha tufanı yaşandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6383aa7e16b03526b124bd07" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Erdoğan'ın yeni seçim şarkısı Kıraç'tan geldi Vatandaş ucuz iPhone'u buldu! Sınır kapısına hücum ettiler İstanbul'da yürüyüş yapmak isteyen kadınlara yine gözaltı Bir sokak röportajcısı daha gözaltında Bartın'da ırmak suyu yükseldi; yol çöktü Fatih Terim'in annesine veda! Futbol ve siyaset dünyası cenazeye akın etti İndirimi duyunca adeta gözleri döndü! İzdihamda 2 kadın hastanelik oldu İstanbul'un göbeğinde dehşet! Para istedikleri kişileri dövüp bıçakladılar ''İcralık araç'' çetesinden akıl almaz vurgun