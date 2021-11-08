Anasayfa Video Galeriler Gündem Mansur Yavaş'tan, kendisi hakkında çıkan yolsuzluk iddialarına sert tepki Mansur Yavaş'tan, kendisi hakkında çıkan yolsuzluk iddialarına sert tepki 08 Kasım 2021 Pazartesi Saat: 22:50 Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kendisi hakkındaki yolsuzluk iddialarına tepki gösterdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61897f983c60f234be1fa9f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Sana Söz Dizisi'nde Nehir Erdoğan, Müge Anlı'nın birebir aynısı Aleyna Kalaycıoğlu'ndan sütyensiz cesur pozlar Dehşet anları! Otomobilin kapısını açıp kurşun yağdırdı: 4 ölü Dehşet anları! Otomobilin kapısını açıp kurşun yağdırdı: 4 ölü Yeşil saha boks ringine döndü! Futbolcular birbirine girdi Ankara’daki YÖK eylemine polis müdahalesi Asgari ücrette ''heyecanlandıran'' zam oranı tahmini açıklandı Adalet Bakanı Gül isim vermeden İçişleri Bakanı Soylu'yu hedef aldı 14 yaşındaki kızı, babasının vurdurttuğu ortaya çıktı! Şoke eden itiraf