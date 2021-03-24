Anasayfa Video Galeriler Gündem Mansur Yavaş'tan Melih Gökçek'e sert sözler Mansur Yavaş'tan Melih Gökçek'e sert sözler 24 Mart 2021 Çarşamba Saat: 08:05 KRT TV ekranlarında yayımlanan Şimdiki Zaman'a konuk olan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, AKP tarafından tasfiye edilen ABB'nin eski Başkanı Melih Gökçek ile ilgili çok sert açıklamalarda bulundu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/605ac89986c5593fd1030857" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Canlı yayında açıkladı: ''AK Parti'nin oyu %28'e düştü'' İstanbul'da DEAŞ baskını: 17 gözaltı! Yola çıkacaklar dikkat ! Kar yağışı trafiği kilitledi İmamoğlu'ndan canlı yayında Mansur Yavaş'a mesaj Mansur Yavaş'tan Cumhurbaşkanlığı adaylığını düşünür müsünüz?' sorusuna dikkat çeken yanıt İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı! Masumlar Apartmanı'nda Gülben izleyiciyi ekran başına kilitledi Sanem Çelik Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a böyle veda etti İstanbul'da şaşırtan manzara! Her yeri sardılar