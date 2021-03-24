Mansur Yavaş'tan Melih Gökçek'e sert sözler

KRT TV ekranlarında yayımlanan Şimdiki Zaman'a konuk olan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, AKP tarafından tasfiye edilen ABB'nin eski Başkanı Melih Gökçek ile ilgili çok sert açıklamalarda bulundu.

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