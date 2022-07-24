  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Mansur Yavaş'tan Melih Gökçek'e: ''Tedavi olsun sonra muhatap olurum''

Mansur Yavaş'tan Melih Gökçek'e: ''Tedavi olsun sonra muhatap olurum''

Melih Gökçek döneminde 801 milyon dolar harcanan ve harabeye dönen Ankapark'ta İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'le birlikte incelemelerde bulunan ABB Başkanı Mansur Yavaş, kendisini televizyon programına davet eden Gökçek'e yanıt verdi. Yavaş, ''Kontrole gitmesini öneriyorum önce çünkü ruh sağlığından endişe ediyorum. Muhatap olmak istiyor ama önce tedavi olsun sonra muhatap olurum''...

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
SGK uzmanı masadaki EYT formüllerini açıkladı
Cinsel ilişki vaadiyle 350 bin euroluk gasp!
Türkiye'nin cenneti ''Küçük Arabistan'' oldu! Sosyal medya bu videoyu konuşuyor
Antalya'da orman yangını
Bolu'da zehirlenenlerin sayısı 130'a yükseldi
Omuzdan atılan Sungur füzesi TSK envanterine girdi
Otobüste kadınların fotoğrafını çeken şüpheliye dayak
Erdoğan'ın katıldığı üçlü zirvede bomba iddia: ''Putin dublör kullandı''
Otomobil ile işçi minibüsü şarampole devrildi: Çok sayıda yaralı var