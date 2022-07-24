Mansur Yavaş'tan Melih Gökçek'e: ''Tedavi olsun sonra muhatap olurum''

Melih Gökçek döneminde 801 milyon dolar harcanan ve harabeye dönen Ankapark'ta İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'le birlikte incelemelerde bulunan ABB Başkanı Mansur Yavaş, kendisini televizyon programına davet eden Gökçek'e yanıt verdi. Yavaş, ''Kontrole gitmesini öneriyorum önce çünkü ruh sağlığından endişe ediyorum. Muhatap olmak istiyor ama önce tedavi olsun sonra muhatap olurum''...

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