  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 26 Kasım 2020 11:30

Maradona’nın son görüntüleri ortaya çıktı

Futbolun efsanesi Diego Armando Maradona kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.. Maradona’nın kimseye aldırış etmeden pantolonunu indirerek yaptığı dans son görüntüleri olmuştu.

Video Galeri
15 yaşında tacize ve tecavüze uğradı, annesini inandıramadı
15 yaşında tacize ve tecavüze uğradı, annesini inandıramadı
Video Galeri
96 yaşında koronavirüsü yenen Hamdi dededen tavsiyeler
96 yaşında koronavirüsü yenen Hamdi dededen tavsiyeler
Video Galeri
MAK’ın son anketi: ''Vatandaş rakamlara güvenmiyor!''
MAK’ın son anketi: ''Vatandaş rakamlara güvenmiyor!''
Video Galeri
Mete Yarar, Deniz Zeyrek'e kızıp canlı yayını terk etti
Mete Yarar, Deniz Zeyrek'e kızıp canlı yayını terk etti
Video Galeri
Sadakatsiz'de Asya'dan Volkan'a büyük tuzak
Sadakatsiz'de Asya'dan Volkan'a büyük tuzak
Video Galeri
Taksim'de 25 Kasım ablukası- Kadınlar oturma eylemlerini sürdürmeye devam ediyor
Taksim'de 25 Kasım ablukası- Kadınlar oturma eylemlerini sürdürmeye devam ediyor
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM