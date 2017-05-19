CANLI MAÇ GALATASARAY - OSMANLISPOR / MAÇTA 2 GOL VAR !
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  3. 19 Mayıs 2017 20:45

Mardin kızıla büründü

Mardin, Suriye üzerinden gelen toz bulutu etkisi altına girerken, günlük yaşam olumsuz etkilendi. Tarihi kent bir süreliğine kızıl renge büründü.

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