Anasayfa Video Galeriler Gündem Mardin yine yanıyor... Dumanlar gökyüzünü sardı Mardin yine yanıyor... Dumanlar gökyüzünü sardı 06 Haziran 2024 Perşembe Saat: 13:45 Mardin'in Artuklu ilçesi kırsalında örtü yangını çıktı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6661935941e4716c06084893" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR E-5'te nefes kesen kovalamaca kamerada İstanbul'da köpeğe tecavüz eden sapığa gözaltı Afrika sıcağı altında zorlu hasat başladı: Tarlada 8 TL'den satılıyor İstanbul'da öğretmene kanlı infaz Bülent Ersoy, canlı yayında Arto'nun sesini kesti Türkiye'nin 2'nci astronotu uzayda yapacağı deneyleri açıkladı Türkiye'nin en soğuk noktasıydı, kuş cennetine döndü İstanbul trafiğinde saç baş yolduran motosikletli taşımacılık Güpegündüz sokak ortasında gasp dehşeti kamerada