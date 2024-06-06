  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Mardin yine yanıyor... Dumanlar gökyüzünü sardı

Mardin yine yanıyor... Dumanlar gökyüzünü sardı

Mardin'in Artuklu ilçesi kırsalında örtü yangını çıktı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
E-5'te nefes kesen kovalamaca kamerada
E-5'te nefes kesen kovalamaca kamerada
İstanbul'da köpeğe tecavüz eden sapığa gözaltı
İstanbul'da köpeğe tecavüz eden sapığa gözaltı
Afrika sıcağı altında zorlu hasat başladı: Tarlada 8 TL'den satılıyor
Afrika sıcağı altında zorlu hasat başladı: Tarlada 8 TL'den satılıyor
İstanbul'da öğretmene kanlı infaz
İstanbul'da öğretmene kanlı infaz
Bülent Ersoy, canlı yayında Arto'nun sesini kesti
Bülent Ersoy, canlı yayında Arto'nun sesini kesti
Türkiye'nin 2'nci astronotu uzayda yapacağı deneyleri açıkladı
Türkiye'nin 2'nci astronotu uzayda yapacağı deneyleri açıkladı
Türkiye'nin en soğuk noktasıydı, kuş cennetine döndü
Türkiye'nin en soğuk noktasıydı, kuş cennetine döndü
İstanbul trafiğinde saç baş yolduran motosikletli taşımacılık
İstanbul trafiğinde saç baş yolduran motosikletli taşımacılık
Güpegündüz sokak ortasında gasp dehşeti kamerada
Güpegündüz sokak ortasında gasp dehşeti kamerada